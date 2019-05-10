Путин вручил свердловским хоккеистам грант на строительство ледовой арены

«Скон-Урал» выиграл со счетом 2:1 в финальном матче с клубом «Запад России» из Калининграда. Матч проходил на стадионе «Айсберг» в Сочи. Голкипер чемпионов Андрей Немытых признан самым ценным игроком финала VIII Фестиваля Ночной хоккейной лиги. За игрой команд наблюдали 1 500 болельщиков.

Грант Министерства спорта Российской Федерации на строительство крытой ледовой арены в Свердловской области команде вручил президент России Владимир Путин. Награждение проходило в ледовом дворце «Большой» в Сочи. Президент традиционно принял участие в любительском матче. Он выступил в составе команды «Легенды хоккея» под номером 11.