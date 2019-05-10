Россия обыграла Норвегию в чемпионате мира по хоккею со счетом 5:2

Чемпионат мира по хоккею, который в 2019 году проходит в Словакии, завершится 26 мая. За этот период соперниками России будут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

Матч начался в 17:15 по московскому времени. Первую шайбу в ворота противника забросил Евгений Дадонов. Автором второй шайбы от сборной России в первом периоде стал Артем Анисимов. Во втором периоде шайбы забросили Никита Кучеров и Евгений Дадонов. Россияне завершили второй период преимуществом по броскам в створ 8:4. В третьем периоде от российской сборной пятую шайбу в ворота Норвегии забил Никита Гусев.