Россия обыграла Норвегию в чемпионате мира по хоккею со счетом 5:2
Сегодня, 22:04СпортФото: скриншот из видео Матч ТВ
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10 мая в Братиславе стартовал чемпионат мира по хоккею. Сборная Россия, которая играет в группе В, встретилась с командой Норвегии. Игра закончилась со счетом 5:2 в пользу России, сообщает ТАСС.
Чемпионат мира по хоккею, который в 2019 году проходит в Словакии, завершится 26 мая. За этот период соперниками России будут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.
Матч начался в 17:15 по московскому времени. Первую шайбу в ворота противника забросил Евгений Дадонов. Автором второй шайбы от сборной России в первом периоде стал Артем Анисимов. Во втором периоде шайбы забросили Никита Кучеров и Евгений Дадонов. Россияне завершили второй период преимуществом по броскам в створ 8:4. В третьем периоде от российской сборной пятую шайбу в ворота Норвегии забил Никита Гусев.
От Норвегии Россия пропустила шайбы Томаса Валькве Ольсена и Юнаса Холёса.
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