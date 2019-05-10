Юные гимнастки из Екатеринбурга завоевали четыре медали на чемпионате мира

Соревнования проходили в Стамбуле 9 и 10 мая. Юные спортсменки завоевали две золотые медали и две серебряные.

Алиса Щербакова стала чемпионкой в категории детей-профессионалов в возрасте 12-13 лет. Екатерина Чернышова завоевала золото в этой же категории среди детей в возрасте 14-17 лет.