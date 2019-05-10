Юные гимнастки из Екатеринбурга завоевали четыре медали на чемпионате мира
Сегодня, 22:28СпортФото: Е1
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Воздушные гимнастки из Екатеринбурга привезли четыре медали с чемпионата мира в Стамбуле, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Соревнования проходили в Стамбуле 9 и 10 мая. Юные спортсменки завоевали две золотые медали и две серебряные.
Алиса Щербакова стала чемпионкой в категории детей-профессионалов в возрасте 12-13 лет. Екатерина Чернышова завоевала золото в этой же категории среди детей в возрасте 14-17 лет.
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Мила Бритикова взяла серебро в категории детей-полупрофессионалов среди детей в возрасте 12-13 лет. Элеонора Сулейманова заняла второе место в этой же возрастной категории среди любителей.
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