«Белая горячка» охватит маунтинбайкеров 13-го июня

Маунтинбайк – это горный велосипед, а дисциплина «данухилл» предполагает скоростной спуск с горы. 13-го июня гора Белая примет участников из нескольких регионов: Тюмени, Пермского края, Свердловской и Челябинской областей. Как отмечает пресс-служба комплекса, даунхилльная трасса носит название «МонБлан 42» и включает более 20 экстремальных даунхилльных объектов. Ее протяженность 1542 м, перепад высот 246 м. «Белая горячка» станет своеобразной репетицией всероссийских соревнований – Этапа Кубка России по маунтинбайку, которые пройдут на «Горе Белой» уже с 25 по 27 июня.