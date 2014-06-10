Металлурги НТМК приняли участие в легкоатлетической эстафете (ФОТО)

Легкоатлетическая эстафета металлургов является подготовительным турниром к летнему спортивному сезону. Состязание состоит из 10 этапов, их длина варьировалась от 170 до 700 метров. Маршрут эстафеты протяженностью порядка 4 километров пролегал по парку культуры Тагилстроевского района, стартовали и финишировали спортсмены на стадионе «Уралец».

Фотографии пресс-службы Евраза

Победителей состязания определяли среди женских, мужских и смешанных команд. Среди женщин победителями стали сотрудницы управления комбината, второе место команды МАДОУ «Радость», на третьем – представители медико-санитарной части «Никомед». В мужском забеге победу праздновали сотрудники газоспасательной станции (ГСС) Евраз НТМК, вторыми и третьими финишировали представители ПКИ «Ником-Проект» и доменного цеха соответственно. В смешанном забеге лидерами вновь стали газоспасатели, вторыми завершили дистанцию представители управления комбината, а третье место у команды конвертерного цеха.

Все победители и призеры легкоатлетической эстафеты получили почетные кубки, памятные дипломы, медали и подарки.