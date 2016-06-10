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«Уралочка-НТМК» попала в групповой этап Лиги европейских чемпионов. Турнир стартует в декабре
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Уралочка-НТМК» попала в групповой этап Лиги европейских чемпионов. Турнир стартует в декабре

10 июня 2016, 13:40Спорт
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