«Уралочка-НТМК» попала в групповой этап Лиги европейских чемпионов. Турнир стартует в декабре

Конкуренцию в групповом этапе соревнований «Уралочке» составят сборные из Турции (Вакифбанк), Германии (Дрезднер) и команда, которая сумеет успешно преодолеть 3 этап квалификационного отбора. Возможными претендентами на вакантное место в группе D являются команды Минчанка (Белоруссия), Хямеэнлинна (Финляндия), Дрита (Косово), Марица (Болгария), Экзачибаши (Турция).

С командой из Германии свердловские волейболистки встречались не единожды. В полуфинале кубка Европейской Конфедерации волейбола 2014 года «Уралочка» одержала победу над «Дрезденер», а в прошлом сезоне они разделили 8 строчку турнирной таблицы Лиги.

Турецкая команда «Вакифбанк» завоевала серебряные награды Лиги чемпионов 2016, уступив победу итальянскому «Поми».

Турецкий «Экзибаши» стал победителем розыгрыша Лиги чемпионов в 2015 году. Сборные из Белоруссии, Финляндии, Косово, Болгарии будут выступать на этом элитном турнире впервые.

Захватывающая и напряженная борьба за выход в плей-офф начнется декабре. Первый матч состоится во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге.