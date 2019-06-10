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В Нижнем Тагиле пройдут соревнования в честь 40-летия «Школы гребного слалома»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Нижнем Тагиле пройдут соревнования в честь 40-летия «Школы гребного слалома»

Сегодня, 18:40СпортФото: «Центр развития туризма города Н. Тагил»
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