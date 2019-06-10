В Нижнем Тагиле пройдут соревнования в честь 40-летия «Школы гребного слалома»
В честь 40-летнего юбилея «Школы гребного слалома» в Нижнем Тагиле пройдут финал чемпионата города по гребному слалому и первенство Свердловской области, сообщается на официальном сайте администрации города.
В марте «Школе гребного слалома» в Нижнем Тагиле исполнилось 40 лет. 22 июня в районе парка «Народный» пройдет финал чемпионата Нижнего Тагила по гребному слалому, приуроченный к юбилею школы. Также в этот день состоится первенство Свердловской области по гребному слалому среди юниоров и юниорок до 24 лет, в которых примут участие около 100 свердловских и тагильских спортсменов.
В качестве почетных гостей прибудут мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, президент региональной общественной организации «Свердловская областная федерация гребного слалома» Александр Попков, основатель школы гребного слалома в Нижнем Тагиле Владимир Кайгородов, а также бронзовые призёры Олимпийских игр в Пекине Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов.
Все желающий смогут понаблюдать за выступлением спортсменов в дисциплине параллельный слалом. Начало запланировано в 12:00.