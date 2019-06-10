В Нижнем Тагиле пройдут соревнования в честь 40-летия «Школы гребного слалома»

В марте «Школе гребного слалома» в Нижнем Тагиле исполнилось 40 лет. 22 июня в районе парка «Народный» пройдет финал чемпионата Нижнего Тагила по гребному слалому, приуроченный к юбилею школы. Также в этот день состоится первенство Свердловской области по гребному слалому среди юниоров и юниорок до 24 лет, в которых примут участие около 100 свердловских и тагильских спортсменов.