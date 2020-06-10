«Бойцовский остров» UFC построили в Арабских Эмиратах

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что «Бойцовский остров» находится на искусственном острове Яс в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на публикацию UFC в своем официальном твиттере.

Турниры в рамках проекта UFC Fight Island пройдут 11, 15, 18 и 21 июля. Расписание поединков опубликуют позже. Уайт подчеркнул, что на острове Яс создали всю необходимую инфраструктуру, которая позволит обезопасить здоровье всех участников турниров по смешанным единоборствам в условиях пандемии.