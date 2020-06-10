«Бойцовский остров» UFC построили в Арабских Эмиратах

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Глава промоушена Дана Уайт наконец-то раскрыл месторасположение новой арены для смешанных единоборств.
Президент UFC Дана Уайт сообщил, что «Бойцовский остров» находится на искусственном острове Яс в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на публикацию UFC в своем официальном твиттере.
Турниры в рамках проекта UFC Fight Island пройдут 11, 15, 18 и 21 июля. Расписание поединков опубликуют позже. Уайт подчеркнул, что на острове Яс создали всю необходимую инфраструктуру, которая позволит обезопасить здоровье всех участников турниров по смешанным единоборствам в условиях пандемии.
На острове Яс находится гоночный автодром «Яс Марина», где проводят Гран-при Формулы-1, а также элитное жилье, отели, гавань для яхт, парк развлечений «Феррари» и площадки для гольфа.
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