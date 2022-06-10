Директор «Руки вверх» пригрозил разбирательством «Газпром-Арене»

Роберт Погосян будет выяснять у руководства комплекса, каким образом могло быть принято решение о проведении 9 июля футбольного матча «Спартак» — «Зенит», если в эту дату у группы был запланирован концерт на этой же арене.

По информации «Советского спорта», ссылающегося на «РБ-Спорт», руководитель ансамбля отметил, что сейчас исполнители активно гастролируют по стране, однако менеджмент группы теперь вынужден отвлекаться на разбирательства. Добавим, что по причине загруженности концертными мероприятиями РФС отказался рассматривать кандидатуру столичных «Лужников» на проведение поединка. Также на матч претендовали Казань и Нижний Новгород. Каждый из перечисленных городов выражал готовность и заинтересованность в проведении мероприятия.

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