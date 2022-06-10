Журова оценила громкое заявление Ласицкене в адрес Баха

Журова оценила громкое заявление Ласицкене в адрес Баха

Журова оценила громкое заявление Ласицкене в адрес Баха

Сегодня, 23:03
Спорт
Фото: pxhere.com
Накануне легкоатлетка написала открытое письмо главе МОК.

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова дала комментарий относительно того, что победительница Игр Мария Ласицкене эмоционально обратилась к главе МОК Томасу Баху по поводу отстранения российских спортсменов от международных соревнований из-за тяжелой политической ситуации в мире. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «Чемпионат».

Чиновница считает, что Ласицкене поступила абсолютно правильно, так как МОК пытается отстраниться от наказаний, которые они применили в отношении россиян, прикрываясь якобы соображениями безопасности.

Напомним, что Мария в открытом письме раскритиковала президента Международного олимпийского комитета, отметив отсутствие у него смелости для отмены санкций против сборной России.

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