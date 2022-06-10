Журова оценила громкое заявление Ласицкене в адрес Баха

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова дала комментарий относительно того, что победительница Игр Мария Ласицкене эмоционально обратилась к главе МОК Томасу Баху по поводу отстранения российских спортсменов от международных соревнований из-за тяжелой политической ситуации в мире. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «Чемпионат».