«Уралец» пополнил золотую копилку Нижнего Тагила – медаль привезла самбистка Екатерина Карпова

Для ребят это было первыммеждународным стартом, представления о своих соперниках мы вообще никакого неимели. На поверку же, спортсмены из Казахстана, Монголии и даже Сирии оказалисьочень сильны. В нашу пользу сыграл тот факт, что мы приехали чуть раньше,успели адаптироваться и до автоматизма отработать те приемы, которые у каждогоиз ребят и девчонок являются фирменными.