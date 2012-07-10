«Уралец» пополнил золотую копилку Нижнего Тагила – медаль привезла самбистка Екатерина Карпова
10 июля 2012, 10:38Спорт
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На днях завершились V Международные спортивные игры «Дети Азии» в Якутске. Самбистка от СДЮСШОР «Уралец» Екатерина Карпова завоевала золотую медаль в категории до 65 кг. Помимо этого на турнире свердловские спортсмены взяли два «серебра» и две «бронзы».
Как передает пресс-службАдминистрации города, очень доволен результатами остался наставник сборной наэтом турнире Василий Селиванов:
Для ребят это было первыммеждународным стартом, представления о своих соперниках мы вообще никакого неимели. На поверку же, спортсмены из Казахстана, Монголии и даже Сирии оказалисьочень сильны. В нашу пользу сыграл тот факт, что мы приехали чуть раньше,успели адаптироваться и до автоматизма отработать те приемы, которые у каждогоиз ребят и девчонок являются фирменными.
Добавим, что «Дети Азии» сродни настоящимОлимпийским играм. Они также проводятся раз в четыре года, имеют международныйстатус. Эти соревнования часто называют «малой Олимиадой».
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