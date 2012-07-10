Юниоры «Спутника» показывают класс – тагильский боксер Никита Кузнецов привез серебро из Сербии (ФОТО)

На ринге онвстретился со словацким боксером, которого отправил в нокаут уже в первомраунде. Здесь ему присудили досрочную победу. Во второй раз он сразился сшотландцем, которого тоже уверенно победил со счетом 6:2. В финале Никитаборолся с болгарским спортсменом, но уступил. Со счетом 3:4 ему досталось «серебро».