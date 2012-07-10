Юниоры «Спутника» показывают класс – тагильский боксер Никита Кузнецов привез серебро из Сербии (ФОТО)
10 июля 2012, 08:59Спорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Совсем недавно в Сербии завершились соревнования по боксу международного масштаба. В юниорском турнире «Золотая перчатка Воеводина» тагильчанин Никита Кузнецов завоевал серебряный приз.
На ринге онвстретился со словацким боксером, которого отправил в нокаут уже в первомраунде. Здесь ему присудили досрочную победу. Во второй раз он сразился сшотландцем, которого тоже уверенно победил со счетом 6:2. В финале Никитаборолся с болгарским спортсменом, но уступил. Со счетом 3:4 ему досталось «серебро».
Никита занимается в «Спутнике» под руководством АндреяСемукова и Александра Малышева. Уже сейчас юниорская сборная России, в которой,конечно, состоит Никита, улетела в Москву, где до 26 июля на базе «Озерокруглое» у них пройдет учебно-тренировочный сбор.
Фото пресс-службы СК «Спутник»
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей