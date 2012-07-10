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Юниоры «Спутника» показывают класс – тагильский боксер Никита Кузнецов привез серебро из Сербии (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Юниоры «Спутника» показывают класс – тагильский боксер Никита Кузнецов привез серебро из Сербии (ФОТО)

10 июля 2012, 08:59Спорт
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