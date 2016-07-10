Более 700 тысяч россиян хотят расформировать сборную по футболу
10 июля 2016, 11:30Спорт
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Петиция о расформировании нынешней сборной России по футболу была запущена на одном из ресурсов. В настоящее время идея набрала более 700 тысяч подписей.
Инициатор сбора подписей призывает голосовать за смену нынешнего состава сборной и формирование команды из новых футболистов. А на средства, которые будут сэкономлены, организовать помощь юношескому футболу в стране.
По всей видимости, болельщики были разочарованы нерезультативной игрой нашей сборной на Евро-2016. Напомним, сборная России по футболу не вышла из группы, заняв четвертое (и последнее) место.
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