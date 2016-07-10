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Более 700 тысяч россиян хотят расформировать сборную по футболу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 700 тысяч россиян хотят расформировать сборную по футболу

10 июля 2016, 11:30Спорт
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