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Первенство мира по скалолазанию проходит в Москве на стадионе ЦСКА
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Первенство мира по скалолазанию проходит в Москве на стадионе ЦСКА

10 августа, 20:00Спорт
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