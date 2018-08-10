Первенство мира по скалолазанию проходит в Москве на стадионе ЦСКА

10 августа в Москве, на скалодроме ЦСКА, молодые спортсмены собрались на чемпионате мира по скалолазанию. Соревнования будут проходить в трех дисциплинах: «боулдеринг» – серия коротких сложных трасс, «скорость» – прохождение этапа на скорость, «трудность» – побеждает спортсмен, сумевший преодолеть более длинный отрезок трассы.

15-летняя Дарья Фурманова участвует в чемпионате мира в третий раз. Среди конкуренток девушка выделяет японок, словенок и француженок. К своему выступлению спртсменка относится критично.

Лезла плохо, так сложилось, что трассы не пошли, комментирует свое выступление Дарья.

Эльвира Ягудинова – тренер спортсмена российской команды в дисциплине «скорость» Алмаза Нагаева тоже считает сборную Японии сильной в «боулдеринге» и «трудности», но подчеркивает, что «наши спортсмены не хуже, а, наоборот, даже лучше. Они тянут все три вида».

Лидерами российского скалолазания являются Семен Овчинников в «трудности» и «боулдеринге», Екатерина Баращук и Камилла Кушаева в «скорости».