Экс-тренер тагильского «Старого соболя» возглавит иркутскую баскетбольную академию

В новом сезоне 50-летний специалист также приступит к тренировкам команды из Иркутска «Иркут ДЮБЛ».
Кроме того, трудовое соглашение на один сезон было заключено с выступающим в Суперлиге-1 тагильчанином Ильей Агинских. Он является тяжелым форвардом.
Илья начал карьеру в Нижнем Тагиле, а также выступал за «Уралмаш» и тобольский «Нефтехимик».
Ранее уроженец Нижнего Тагила Юрий Матвеев стал главным тренером ФК «Урал». С 2008 года он трижды назначался на место исполняющего обязанности главного тренера и после отставки Дмитрия Парфенова ему предложили это место.