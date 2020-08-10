Экс-тренер тагильского «Старого соболя» возглавит иркутскую баскетбольную академию

Экс-тренер тагильского «Старого соболя» возглавит иркутскую баскетбольную академию

Сегодня, 14:54СпортPhoto: БК «Уралмаш»
Бывший тренер клуба «Старый соболь» из Нижнего Тагила Станислав Истомин станет главой баскетбольной академии «Иркут», сообщает «Тагильский рабочий».

В новом сезоне 50-летний специалист также приступит к тренировкам команды из Иркутска «Иркут ДЮБЛ».

Кроме того, трудовое соглашение на один сезон было заключено с выступающим в Суперлиге-1 тагильчанином Ильей Агинских. Он является тяжелым форвардом.

Илья начал карьеру в Нижнем Тагиле, а также выступал за «Уралмаш» и тобольский «Нефтехимик».

Ранее уроженец Нижнего Тагила Юрий Матвеев стал главным тренером ФК «Урал». С 2008 года он трижды назначался на место исполняющего обязанности главного тренера и после отставки Дмитрия Парфенова ему предложили это место.

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