Экс-тренер тагильского «Старого соболя» возглавит иркутскую баскетбольную академию

Бывший тренер клуба «Старый соболь» из Нижнего Тагила Станислав Истомин станет главой баскетбольной академии «Иркут», сообщает «Тагильский рабочий».

В новом сезоне 50-летний специалист также приступит к тренировкам команды из Иркутска «Иркут ДЮБЛ». Кроме того, трудовое соглашение на один сезон было заключено с выступающим в Суперлиге-1 тагильчанином Ильей Агинских. Он является тяжелым форвардом. Илья начал карьеру в Нижнем Тагиле, а также выступал за «Уралмаш» и тобольский «Нефтехимик». Ранее уроженец Нижнего Тагила Юрий Матвеев стал главным тренером ФК «Урал». С 2008 года он трижды назначался на место исполняющего обязанности главного тренера и после отставки Дмитрия Парфенова ему предложили это место.

