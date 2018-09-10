Сборная России по футболу выиграла в товарищеском матче с Чехией

В Ростове-на-Дону состоялся товарищеский матч между сборными России и Чехии. В течение 30 минут с начала матча в ворота чехов было забито 3 мяча, что позволило нашей сборной захватить лидерство и не упускать его до самого конца.
10 сентября в Ростове-на-Дону игроки сборной России встретились на футбольном поле с чехами. Российские спортсмены надели на игру красную форму, а наш голкипер вышел на поле в тёмно-зелёной майке.
Первый мяч в ворота чешской сборной забил Алексей Ионов, это произошло на 8-ой минуте матча. На 24-ой минуте автором гола стал Антон Заболотный, а спустя 6 минут ворота соперника снова успешно атаковал Ионов. Голы нашей сборной также принесли Александр Ерохин и Дмитрий Полоз. Чехам удалось забить только 1 мяч на 74-ой минуте. Товарищеский матч закончился победой россиян со счётом 5:1.
Как сообщает Russia Today, Антона Заболотного болельщики могут поздравить с дебютным мячом – в матче против Чехии он забил первый в своей карьере гол за национальную команду.