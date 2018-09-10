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Спортсмен из Нижнего Тагила стал чемпионом России по тяжёлой атлетике
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Спортсмен из Нижнего Тагила стал чемпионом России по тяжёлой атлетике

Сегодня, 08:40Спорт
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