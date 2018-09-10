Спортсмен из Нижнего Тагила стал чемпионом России по тяжёлой атлетике

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На прошедшем в Ростове-на-Дону чемпионате России по тяжёлой атлетике абсолютным чемпионом был признан нижнетагильский спортсмен Егор Климонов.
Сюжеты: Нижний Тагил
С 3 сентября в Ростове-на-Дону прошёл чемпионат России по тяжёлой атлетике.
Тагильчанин Егор Климонов в рывке показал второй результат – 164 килограмма, отстав от первого места на 1 килограмм. В толчке Егор показал результат 203 килограмма, опередив всех соперников. В общем зачёте тагильский тяжелоатлет набрал 367 очков, что сделало его чемпионом России в весовой категории до 94 килограмм.
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Как сообщает «Тагильский рабочий», после победы в первенстве страны, Егор сможет представлять Россию на чемпионате мира по тяжёлой атлетике.
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