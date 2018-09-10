Спортсмен из Нижнего Тагила стал чемпионом России по тяжёлой атлетике

Тагильчанин Егор Климонов в рывке показал второй результат – 164 килограмма, отстав от первого места на 1 килограмм. В толчке Егор показал результат 203 килограмма, опередив всех соперников. В общем зачёте тагильский тяжелоатлет набрал 367 очков, что сделало его чемпионом России в весовой категории до 94 килограмм.