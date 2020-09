Загитова не примет участие в контрольных прокатах сборной России

Олимпийская чемпионка Алина Загитова сообщила о том, что отказывается принять участие в контрольных прокатах национальной команды в рамках нового сезона.

«Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах 12-13 сентября, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа в качестве ведущей «Ледникового периода». Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение», – сказала Загитова, комментируя свое решение. В декабре 2019 года 18-летняя фигуристка приостановила соревновательную карьеру, но спустя некоторое время вновь возобновила тренировки и была включена в состав сборной России на новый сезон, сообщает «Советский спорт».

