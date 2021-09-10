Уральская спортсменка из Нижнего Тагила завоевала «бронзу» на соревнованиях по боксу

Девушка уже является бронзовой чемпионкой России по боксу, в этот раз ей также покорилась бронзовая ступень пьедестала. Выиграв предварительный бой, тагильчанка встретилась с чемпионкой мира и Европы, участницей Олимпийских игр из Подмосковья, уступив по итогам боя.