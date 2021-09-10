Уральская спортсменка из Нижнего Тагила завоевала «бронзу» на соревнованиях по боксу

Уральская спортсменка из Нижнего Тагила завоевала «бронзу» на соревнованиях по боксу
Уральская спортсменка из Нижнего Тагила завоевала «бронзу» на соревнованиях по боксу
Сегодня, 17:53СпортФото: 1MI
Воспитанница тагильской СШОР «Уралец» Ольга Пискунова стала третьей на общероссийских соревнованиях по боксу, посвященных памяти Иосифа Кобзона.

Выступая в весовой категории до 51 килограмма 11 сентября 2021 года уральская спортсменка завоевала бронзовую медаль по боксу на соревнованиях, проходящих в подмосковном Одинцово, сообщает администрация СШОР «Уралец».

Фото:Страница СШОР "Уралец" во "Вконтакте"

Девушка уже является бронзовой чемпионкой России по боксу, в этот раз ей также покорилась бронзовая ступень пьедестала. Выиграв предварительный бой, тагильчанка встретилась с чемпионкой мира и Европы, участницей Олимпийских игр из Подмосковья, уступив по итогам боя.

Напомним, 7 сентября 2021 года спортсменка из Нижнего Тагила стала 4-кратным бронзовым призером Чемпионата мира по пауэрлифтингу.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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