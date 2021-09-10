Звание чемпиона мира по шашкам завоевал шестиклассник Глеб Смертин из Нижнего Тагила

Звание чемпиона мира по шашкам завоевал шестиклассник Глеб Смертин из Нижнего Тагила
Звание чемпиона мира по шашкам завоевал шестиклассник Глеб Смертин из Нижнего Тагила
Сегодня, 20:26СпортФото: сриншот видео Tagil-TV24
Школьник из Нижнего Тагила Глеб Смертин стал чемпионом мира по шашкам. Он получил две серебряные награды на соревнованиях среди спортсменов в возрасте до 14 лет, которые проходили в Турции.

Глеб обучается в лицеи, уже четыре года он также посещает спортивную школу «Стратегия», где учится игре в шашки. По словам тренера Владимира Краева, мальчик очень талантлив, он много работает над собой, чтобы достичь желаемого мастерства. Тренер отметил, что у него есть и другие ученики, однако именно Глеб сумел достичь наибольших результатов.

По словам самого кандидата в мастера спорта, шашки помогают ему развивать логику и мышление.

Это потом помогает в жизни. Для меня как-то интересно стало сразу, как заниматься начал. Сразу понял, что буду играть в шашки,рассказал ТК «Тагил-ТВ» Глеб Смертин.

Теперь он хочет выполнить норматив мастера спорта. Для этого необходимо выступить на соревновании среди взрослых участников.

Напомним, 6 августа стало известно, что 10-летняя воспитанница спортивной школы шашек и шахмат «Стратегия» в Нижнем Тагиле победила во всероссийском турнире по шашкам «Белые ночи». Турнир прошел 25 июля в Санкт-Петербурге.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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