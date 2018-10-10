Турнир по греко-римской борьбе открылся в Нижнем Тагиле

Турнир по греко-римской борьбе посвящен памяти жителей Нижнего Тагила, погибших в локальных воинах.
Подобные соревнования проводятся в Нижнем Тагиле уже шестой раз. В этом году организатором турнира выступает МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 3 имени А. А. Лопатина» при участии отряда мобильного особого назначения ГУВД по Свердловской области. Также поддержку оказывает управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Нижний Тагил.
Состязания являются открытыми, количество участников увеличивается от года к году, а сами борцы приезжают на соревнование со всей Свердловской области. Победителей будут награждать в 13 весовых категориях.
Целью соревнования является привитие ребятам духа патриотизма и формирование гордости за нашу историю. Турнир по греко-римской борьбе является одним из серии мероприятий, целью которых является популяризация силовых видов спорта.
Также в ближайшее время в Нижнем Тагиле ожидается проведение турниров по самбо, дзюдо, вольной борьбе и другим видам единоборства, информирует «Официальный сайт администрации Нижнего Тагила».