Шипулин и Алтушкин подарили тагильскому клубу единоборств теннисные столы

По словам Шомина, зал давно нуждался в теннисном столе, а теперь можно будет проводить занятия и для детей, и для взрослых.

Эмоции и впечатления только положительные. Теннис благоприятно влияет на развитие координации и ловкости, а эти качества боксерам нужны, сказал Антон Шомин.