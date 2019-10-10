Шипулин и Алтушкин подарили тагильскому клубу единоборств теннисные столы
Сегодня, 15:52СпортФото: pixabay
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Фонд Антона Шипулина и глава РМК Игорь Алтушкин подарили тагильскому клубу единоборств «Квазар» два теннисных стола. Об этом на своей странице «Вконтакте» написал руководитель клуба Антон Шомин.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По словам Шомина, зал давно нуждался в теннисном столе, а теперь можно будет проводить занятия и для детей, и для взрослых.
Эмоции и впечатления только положительные. Теннис благоприятно влияет на развитие координации и ловкости, а эти качества боксерам нужны, сказал Антон Шомин.
Напомним, Антон Шомин открыл клуб «Квазар» в 2016 году. Зал находится на улице Трикотажников, где проводятся занятия для взрослых, а также действует секция по боксу для детей.
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