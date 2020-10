В Нижнем Тагиле в спортшколе «Старый соболь» начались межрегиональные соревнования первенства России по баскетболу среди девушек 2006 года рождения, пишет «Тагильский рабочий».

Участвуют шесть команд из нескольких регионов России. Среди них команды из Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Верхней Пышмы. В следующий этап пройдут четыре команды. На матчи не пускают зрителей. Мероприятие продлится до середины октября. Напомним, летающий лыжник из Нижнего Тагиле завоевал четвертое место на чемпионате России по прыжкам с трамплина. Летающий лыжник из Нижнего Тагила занял четвертое место на чемпионате России

