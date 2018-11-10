Две школы ГГМ вышли в финал районных соревнований по баскетболу в Нижнем Тагиле

9 ноября команды школ ГГМ встретились на баскетбольной площадке для того, чтобы определить среди себя тех, кто будет представлять Тагилстроевский район на финале районных соревнований.

Команда школы №40 одержала верх над баскетболистами из ОУ №80 со счётом 48:41. Позже сборная школы №80 в овертайме уступила команде из Политехнической гимназии со счётом 51:53. Таким образом, в «финал шести» попадут сборные школ №5, 144, 12, 40, Политехнической гимназии и Центра образования №1.