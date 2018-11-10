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Две школы ГГМ вышли в финал районных соревнований по баскетболу в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Две школы ГГМ вышли в финал районных соревнований по баскетболу в Нижнем Тагиле

Сегодня, 09:00СпортФото: старый-соболь.рф
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