Две школы ГГМ вышли в финал районных соревнований по баскетболу в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:00СпортФото: старый-соболь.рф
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Сборные школ Гальянки стали последними определившимися командами Тагилстроевского района, которые попали в финал районных соревнований по баскетболу. Победителями стали сборные Политехнической гимназии и школы №40.
Сюжеты: Нижний Тагил
9 ноября команды школ ГГМ встретились на баскетбольной площадке для того, чтобы определить среди себя тех, кто будет представлять Тагилстроевский район на финале районных соревнований.
Команда школы №40 одержала верх над баскетболистами из ОУ №80 со счётом 48:41. Позже сборная школы №80 в овертайме уступила команде из Политехнической гимназии со счётом 51:53. Таким образом, в «финал шести» попадут сборные школ №5, 144, 12, 40, Политехнической гимназии и Центра образования №1.
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19 ноября шестёрка сильнейших поборется за три путёвки в финал городских соревнований, сообщает пресс-служба СШ «Старый соболь».
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