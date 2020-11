О введении дополнительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса, на период с 13 ноября 2020 по 15 января 2021 года заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как сообщает «Советский спорт», в КХЛ рассказали, что после 13 ноября процент допустимого количества зрителей на аренах будет согласовываться с Департаментом спорта города Москвы и Роспотребнадзором. Отмечается, что до 13 числа все матчи регулярного чемпионата в Москве, как и раньше будут проводится при заполняемости до 50 процентов от вместимости арен.

