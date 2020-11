Тагильская фигуристка Майя Хромых стала призером на этапе Кубка России

Фигуристка из Нижнего Тагила Майя Хромых заняла третье место на четвертом этапе Кубка России, который проходил в Казани, сообщает «Тагильский рабочий».

Она обеспечила себе участие в чемпионате России. Майя стала третьей и в короткой, и в произвольной программе, а также в общей сумме. В произвольной программе фигуристка исполняла прыжок в четыре оборота, однако на выезде упала. Девушку опередили только призеры чемпионата Европы-2020 Александра Трусова и Алена Косторная. Далее в турнирной таблице оказалась чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова и участница чемпионатов мира Станислава Константинова. Напомним, спортсмен из Свердловской области завоевали 12 медалей на чемпионате и первенстве мира по самбо. Соревнования прошли в Нови Сад, Сербия. В результате сборная России победила в общекомандном зачете во всех турнирах. Уральские самбисты завоевали 12 медалей чемпионата и первенства мира

