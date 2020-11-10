Тагильская фигуристка Майя Хромых стала призером на этапе Кубка России

Тагильская фигуристка Майя Хромых стала призером на этапе Кубка России

Сегодня, 08:40СпортPhoto: pixabay.com
Фигуристка из Нижнего Тагила Майя Хромых заняла третье место на четвертом этапе Кубка России, который проходил в Казани, сообщает «Тагильский рабочий».

Она обеспечила себе участие в чемпионате России.

Майя стала третьей и в короткой, и в произвольной программе, а также в общей сумме.

В произвольной программе фигуристка исполняла прыжок в четыре оборота, однако на выезде упала. Девушку опередили только призеры чемпионата Европы-2020 Александра Трусова и Алена Косторная.

Далее в турнирной таблице оказалась чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова и участница чемпионатов мира Станислава Константинова.

Напомним, спортсмен из Свердловской области завоевали 12 медалей на чемпионате и первенстве мира по самбо. Соревнования прошли в Нови Сад, Сербия. В результате сборная России победила в общекомандном зачете во всех турнирах.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
кубок РоссииконькиНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы