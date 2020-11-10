Тагильская фигуристка Майя Хромых стала призером на этапе Кубка России

Она обеспечила себе участие в чемпионате России.
Майя стала третьей и в короткой, и в произвольной программе, а также в общей сумме.
В произвольной программе фигуристка исполняла прыжок в четыре оборота, однако на выезде упала. Девушку опередили только призеры чемпионата Европы-2020 Александра Трусова и Алена Косторная.
Далее в турнирной таблице оказалась чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова и участница чемпионатов мира Станислава Константинова.
Напомним, спортсмен из Свердловской области завоевали 12 медалей на чемпионате и первенстве мира по самбо. Соревнования прошли в Нови Сад, Сербия. В результате сборная России победила в общекомандном зачете во всех турнирах.