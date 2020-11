Воспитанник спортивного клуба «Спутник» из Нижнего Тагила Илья Шульган одержал победу во всероссийском турнире по тяжелой атлетике памяти А. П. Курынова, сообщает «Тагильский рабочий».

Соревнование проходило в Зеленодольске, Татарстан. Шульган выступал в весовой категории до 96 килограмм. В сумме двоеборья он показал лучший результат. В рывке он зафиксировал штангу весом 147 килограмм, и 190 килограмм в толчке. Напомним, фигуристка из Нижнего Тагила Майя Хромых заняла третье место по итогам четвертого этапа Кубка России, который прошел в Казани. Она обеспечила себе участие в чемпионате России. Тагильская фигуристка Майя Хромых стала призером на этапе Кубка России

