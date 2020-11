Уральский боксер Марк Урванов планирует провести бой против Рене Альварадо из Никарагуа, действующего чемпиона мира по версии WBA, сообщает телекомпания ОТВ.

Подготовка спортсмена будет происходить в основном в Екатеринбурге. Время и место состязания определены не были, но предполагается, что бой состоится в США в начале следующего года. Напомним, в конце октября стало известно, что спортсменка из Нижнего Тагила вышла в полуфинал чемпионата России по боксу среди женщин. Тагильчанка вышла в полуфинал чемпионата России по боксу

