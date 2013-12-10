«Оба спортсмена «пашут» даже тогда, когда нет здоровья»: Ирина Потеева и Максим Газизов в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Недавно спортсмены привезли в Нижний Тагил награды высокого уровня. Максим завоевал золото Чемпионата России в Хабаровске, Ирина взяла Кубок России в Костроме.

Максим Газизов: должна быть «холодная» голова

- Максим, какими усилиями далось звание сильнейшего боксера страны?

- Это был для меня пятый Чемпионат России. Думал, что уже пора становится первым, а то постоянно вторым, да вторым. В этот раз была уверенность, что все получится.

- Если бы сейчас Вам пришлось напутствовать мальчишек или девчонок, только что пришедших в бокс, чтобы вы им сказали?

- Чтобы чувствовали себя увереннее, особенно на ринге. Нужно спокойно выходить на бой и не волноваться.

- Как удается сохранять спокойствие, когда знаешь, что нужно бороться? Как соблюсти баланс?

- Это опыт. Долгие занятия. Когда боксируешь на тренировке – судей нет, только тренер. А на соревновании на тебе лежит большая ответственность, которая эмоционально давит. Вот ее-то и нужно перебороть.

- Когда встречаешься с соперником впервые, как понять, каким образом против него действовать?

- Перед началом соревнования – практически никак, а вот во время боя можно оценить силы соперника.

Ирина Потеева: сейчас все решаю мирным путем

- Чего стоил очередной Кубок России?

- У нас перед соревнованиями были сборы. Я немного заболела, простыла, на Кубке России выступала простывшая. Не скрою, было немного трудно.

- Расскажите про взаимоотношения между участницами соревнований?

- Со многими хорошие отношения, общаемся, здороваемся. Редко бывает, когда с кем-то плохо ладишь.

- Как настраивались перед соревнованием?

- Настраивалась как обычно. Все приходит с годами - учишься себя контролировать, чтобы не перегореть, не быть вялым.

- Спорт спортом, в первую очередь, вы - девушка, создание от природы хрупкое. В жизни применяете навыки боксера?

- Нет, не применяю (смеется).

- Все конфликты решаете мирным путем?

- Да. Когда-то, может, и было такое на дискотеке, кажется. Но было это очень давно, и все уже забыто.

Боксеры готовятся к соревнованиям под руководством заслуженного тренера России Александра Малышева.

Александр Малышев: «пашут» даже тогда, когда нет здоровья

- Чтобы добиться высоких результатов, сколько нужно тренировок, сколько потраченного времени и усилий?

- Нужно тренироваться каждый день . У нас ежедневно по две, по три тренировки, выходной только в воскресение. Плюс ко всему постоянные сборы.

- С чего начинается тренировочный день боксера?

- День начинается с утренней тренировки, обычно, это кросс, а вообще, смотря к чему готовимся. Сейчас, например, Максим вообще месяц должен отдыхать, но он все равно приходит в зал - для себя, для души.

- «Спортсмен» и «свободное время» – понятие несовместимые?

- Я сейчас в двух сборных, так вообще не бываю дома. Приехал с Костромы с Ириной, три дня провели в Тагиле, и я уехал в Хабаровск. Вернулся, а 19-го ноября нам снова с Потеевой ехать на Кубок мира среди нефтяных стран. Пока меня не было, Максим был на сборах в Армении. Он тоже дома не бывает. У нас постоянные соревнования и сборы по 20 дней.

- Прокомментируйте, пожалуйста, очередную победу вашей подопечной Ирины Потеевой?

- Ей памятник нужно ставить. Ирина с 16 лет - в сборной страны. Тогда она еще ничего толком не умела. Ее попросили показать, что она может, и она как начала там драться! А через три месяца ее взяли в состав. С того времени она стала бронзовым призером Европы, Чемпионом Европы, бронзовым призером мира и Кубок России выиграла уже в шестой раз.

- Что скажете относительно Максима?

- Максим очень терпеливый и целенаправленный. В этом году будет 20 лет, как он занимается боксом. Спортсмен несколько раз был призером России, финалистом - все время вторым. Потом в 16-ть лет выиграл Кубок России и получил «мастера спорта», когда в финале победил Чемпиона Европы. Затем, его карьера пошла на спад – после серьезной травмы руки. Долго лечился, больше года восстанавливался. Как раз подошло время переходить во взрослую категорию. Впереди нас поджидали восемь Чемпионатов России, в трех из которых Максим не проходил дальше второго круга. Свои 15-ть лет в боксе спортсмен отметил серебром Чемпионата России. Он на протяжении пяти лет был трижды вторым, один раз третьим. И наконец-то, с пятого раза стал Чемпионом России.

- Гордитесь своими подопечными?

- Конечно, как не гордится. Оба спортсмена «пашут» даже тогда, когда нет здоровья.

Кстати, с 26 по 30 ноября в Тобольске проходил 12-ый межрегиональный традиционный турнир по боксу памяти мастера спорта Вячеслава Старчука. Почтить память трагически погибшего боксера собрались спортсмены из городов Тюменской, Омской и Свердловской областей, а также Югры. Участие в соревновании приняли около 80 человек. В числе победителей – боксер спортивного клуба «Спутник» Руслан Колотовкин. В свей весовой категории (до 81 кг) спортсмен завоевал первое место.