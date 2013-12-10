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«Оба спортсмена «пашут» даже тогда, когда нет здоровья»: Ирина Потеева и Максим Газизов в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Оба спортсмена «пашут» даже тогда, когда нет здоровья»: Ирина Потеева и Максим Газизов в Нижнем Тагиле (ФОТО)

10 декабря 2013, 10:40СпортCorey
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