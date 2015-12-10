Командный чемпионат УрФО по шахматам в Нижнем Тагиле завершился победой тагильчан (ФОТО)

Соревнования продолжались три дня, в них приняло участие 8 команд из Свердловской, Тюменской и Челябинской областей.

Победу в турнире одержал профессиональный шахматный клуб «Политехник» из Нижнего Тагила. На втором месте оказались гости из Тюмени – команда шахматного центра имени А.Е.Карпова. На третьем – клуб «Вертикаль» из города Сатка Челябинской области.

Проведение подобных турниров и их популяризация – очень важны. Большинство знакомых мне шахматистов – придерживаются здорового образа жизни. Навыки стратегии делают их отношение к жизни более серьёзным поделился с журналистом TagilCity.ru участник турнира Андрей.

Фото: Андрей Волегов

Фото: Шахматно-шашечный центр