Командный чемпионат УрФО по шахматам в Нижнем Тагиле завершился победой тагильчан (ФОТО)
10 декабря 2015, 09:30СпортПавел Щербина
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Накануне в Нижнем Тагиле завершился Командный чемпионат Уральского федерального округа по шахматам.
Сюжеты: Нижний Тагил
Соревнования продолжались три дня, в них приняло участие 8 команд из Свердловской, Тюменской и Челябинской областей.
Победу в турнире одержал профессиональный шахматный клуб «Политехник» из Нижнего Тагила. На втором месте оказались гости из Тюмени – команда шахматного центра имени А.Е.Карпова. На третьем – клуб «Вертикаль» из города Сатка Челябинской области.
Проведение подобных турниров и их популяризация – очень важны. Большинство знакомых мне шахматистов – придерживаются здорового образа жизни. Навыки стратегии делают их отношение к жизни более серьёзным поделился с журналистом TagilCity.ru участник турнира Андрей.
Фото: Андрей Волегов
Фото: Шахматно-шашечный центр
© Эрик Х., TagilCity.ru
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