Сноубордисты и лыжники смогут соревноваться в интернете

В список главных горнолыжных курортов по праву входят «Абзаково» и «Банное», которые многочисленными трассами ежегодно привлекают сотни тысяч любителей спорта из разных уголков страны. Отдыхая здесь, клиенты «МегаФона» смогут оставаться на связи и с комфортом выходить в сеть.

В зимний сезон интернет-трафик на горнолыжных курортах вырастает в 1,5 раза. Когда люди наслаждаются красотой снежных склонов, покоряют неизведанные трассы, осваивают новые трюки, хочется рассказать об этом в социальных сетях, пока свежи эмоции и, конечно, получить не один десяток лайков, тем самым, соревнуясь в популярности своих снимков в интернет-пространстве. Для этого мы и развиваем нашу сеть, предоставляя возможность комфортно пользоваться услугами в любом месте и в любое время отмечает директор по развитию инфраструктуры Уральского филиала компании «МегаФон» Антон Щербаков.

Уверенный прием также ждет гостей гор Пильная, Ежовая, Долгая, Волчиха, Уктус, Теплая, Белая, Лиственная, Медвежка, Стожок, горнолыжных комплексов «Нижние Серги», «Висячий Камень» (г. Новоуральск) и «Ванадий» (г. Качканар).

Быть на связи и пользоваться интернетом смогут посетители горнолыжных комплексов «Завьялиха», «Гора Егоза», «Солнечная Долина», «Вишневая гора», «Аджигардак», «Миньяр» Челябинской области, курортов «Чекерил» и «Нечкино» - в Удмуртии, «Абалак», «Кулига Парк», «Жемчужина Сибири» - в Тюменской области.