В Нижнем Тагиле прошло первенство образовательных учреждений по шахматам (ФОТО)

Целью создания шахматно-шашечного центра помимо осуществления образовательной деятельности среди педагогов, определено проведение соревнований в самых различных социальных слоях и возрастных группах для сохранения традиций шахматного спорта, как самого доступного и массового в нашем городе. Оргкомитетом спланированы множество мероприятий, в их числе первенства образовательных учреждений общего образования.

Первым о решении провести такой турнир заявила МБОУ СОШ № 75/42. 8 декабря 2015 года в фойе школы за столами с настоящими «стоунтонами» - шахматами гроссмейстеров собралось 47 учеников и учитель истории Ронжин Денис Александрович, ведь у соревнований по шахматам нет возрастных ограничений. Были разыграны три комплекта медалей по следующим номинациям: ребята, занимающиеся в спортивной школе, те, кто учились играть в шахматы в семье или у друзей, а также начинающие шахматисты из числа учащихся начальной школы.

Турнир проходил по швейцарской системе. Каждый участник сыграл по 5 партий. Короны короля и вице-короля достались Алисе Селёзнёвой и учителю истории Ронжину Денису Александровичу. За 1-3 места в разных возрастных категориях были вручены почётные грамоты и медали. Но атмосфера борьбы и важности всего происходившего в школе позволяет думать, позволила каждому почувствовать себя победителем. Все спрашивали о том, как скоро смогут вновь принять участие в шахматных соревнованиях.