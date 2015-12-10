В Тагилстроевском районе прошли малые зимние Олимпийские игры для дошколят (ФОТО)

На открытии Олимпиады участников приветствовал старший тренер футбольной и хоккейной команды «Мечта», почетный гражданин Нижнего Тагила Виктор Стариков. Он зажег символический огонь Олимпиады, а флаг торжественно подняли победители летних малых летних Олимпийских игр, представители детского сада №6 МАДОУ «Радость».

Всего в соревнованиях приняли участие 22 садика. Дошколята соревновались в четырех видах спорта: сани, лыжи, коньки, стрельба. Вне зачета прошел зимний футбол, в котором приняли участие две команды, а победителями стали ребята из МБДОУ №5 «Академия детства».

В санном спорте участникам необходимо было на время проехать 15 метров на санях, отталкиваясь руками. На коньках дистанция составила 60 метров, на лыжах - 300 метров. В стрельбе нужно было метнуть теннисный мяч в центр автомобильной покрышки с расстояния три метра. Помогли ребятам показать хорошие результаты отличные трассы, которые подготовили сотрудники СК «Уралец».

В итоге в командном зачете победили воспитанники детского сада №179 МАДОУ «Радость», 2 место – ребята из детского сада №208 МАДОУ «Радость», 3 место - команда детского сада №168 МАДОУ «Радость».