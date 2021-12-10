МОК считает спекуляциями разговоры о проведении ЧМ по футболу каждые два года

Как сообщает "Советский спорт", ссылаясь на "РИА Новости", президент МОК Томас Бах прокомментировал идею ФИФА проводить чемпионат мира по футболу раз в два года.
Подробно обсуждать перемены в международном футбольном календаре можно будет лишь в том случае, если из ФИФА поступит соответствующий документ. Напомним, ранее руководство ФИФА не раз намекало на возможность организации мундиаля в два раза чаще, сем при нынешней схеме.
В случае принятия положительного решения, первое "внеплановое" первенство пройдет в 2028 году. Последний турнир прошел три года назад в России, следующий состоится в декабре 2022 года в Катаре. Турнир 2026 года поделили между собой США, Канада и Мексика