МОК считает спекуляциями разговоры о проведении ЧМ по футболу каждые два года

По словам руководителя, он так же, как и все остальные слышал об этом лишь из прессы. Бах пока не общался ни с кем из ФИФА по этому вопросу, поэтому заявил, что на данный момент все разговоры по этой теме можно считать спекуляциями.

Как сообщает "Советский спорт", ссылаясь на "РИА Новости", президент МОК Томас Бах прокомментировал идею ФИФА проводить чемпионат мира по футболу раз в два года. Подробно обсуждать перемены в международном футбольном календаре можно будет лишь в том случае, если из ФИФА поступит соответствующий документ. Напомним, ранее руководство ФИФА не раз намекало на возможность организации мундиаля в два раза чаще, сем при нынешней схеме. В случае принятия положительного решения, первое "внеплановое" первенство пройдет в 2028 году. Последний турнир прошел три года назад в России, следующий состоится в декабре 2022 года в Катаре. Турнир 2026 года поделили между собой США, Канада и Мексика

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