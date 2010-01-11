Спутник начал второй этап чемпионата по хоккею матчем с Югрой
11 января 2010, 16:28СпортArtem
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В первом туре II этапа чемпионата хоккеисты «Спутника» играли на выезде с лидером дивизиона Восток ханты-мансийской «Югрой».
Как сообщает пресс-служба клуба, тагильчане уступили с минимальной разницей в счете 1:2.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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