Чемпионка мира Мария Савинова стала второй на «Рождественских стартах»
11 января 2012, 14:51Спорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Представительница спортивного клуба «Спутник» чемпионка мира и Европы Мария Савинова, которая проводит зимний сезон в тренировочном режиме, успешно выступила на «Рождественских стартах» в Екатеринбурге.
Савинова вышла на старт бега на 1000 метров и стала второй с результатом2:43.40, уступив в финишном створе Юлии Тутаевой (2:43.25), сообщаетпресс-служба СК «Спутник».
Также серебряным призером на километровой дистанции стал Иван Нестеров(2.23:45 – 2 минуты 23,45 секунды), финишировавший вслед за москвичомЮрием Колдиным. Еще один представитель «Спутника» Артем Семушин победил всвоем забеге, но в итоговом протоколе занял четвертое место срезультатом 2.23:93.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей