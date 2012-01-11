Чемпионка мира Мария Савинова стала второй на «Рождественских стартах»

Савинова вышла на старт бега на 1000 метров и стала второй с результатом2:43.40, уступив в финишном створе Юлии Тутаевой (2:43.25), сообщаетпресс-служба СК «Спутник».

Также серебряным призером на километровой дистанции стал Иван Нестеров(2.23:45 – 2 минуты 23,45 секунды), финишировавший вслед за москвичомЮрием Колдиным. Еще один представитель «Спутника» Артем Семушин победил всвоем забеге, но в итоговом протоколе занял четвертое место срезультатом 2.23:93.