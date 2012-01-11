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Чемпионка мира Мария Савинова стала второй на «Рождественских стартах»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Чемпионка мира Мария Савинова стала второй на «Рождественских стартах»

11 января 2012, 14:51Спорт
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