Матч «Спутник» – «Донбасс» закончился со счетом 6:2

Первый период прошел в равной борьбе, обе команды создали несколькоголевых моментов, не нашедших своего завершения, и на перерыв соперникиушли, так и не открыв счет. Пауза, проведенная в раздевалке, пошла напользу донецким хоккеистам, на второй период они мобилизовались и нестали повторять ошибок, допущенных на своей арене. Гости добавили вдвижении и взяли инициативу в свои руки. На исходе 27-й минуты защитникВиталий Люткевич несильно пробил по воротам, Сергей Огурешников отбилшайбу перед собой, и Виталий Доника, опередив тагильских защитников,отправил ее точно меж щитков голкипера «Спутника». Не прошло иполминуты, как Александр Журун удвоил преимущество, удачно подставивклюшку под мощный щелчок Владислава Егина.

Под занавес «Спутник» получилеще один гол в свои ворота: Олег Шафаренко, оказавшись один передОгурешниковым, сделал передачу Донике, находившемуся в более выгоднойпозиции, и донецкий нападающий оформил дубль, забив в пустой угол.

В начале третьего периода вновь зажгли красный свет гости: накатившийЕвгений Белухин, получив пас из-за ворот от Журуна, с ходу пробил вближний угол. Казалось, игра сделана, но «Спутник» сумел возродитьинтригу, сократив отставание до двух шайб. Сначала активность ДенисаГурьева была вознаграждена назначением буллита в ворота «Донбасса», итагильский форвард хладнокровно переиграл Степана Горячевских. На 53-йминуте тагильчане реализовали преимущество в два игрока, а капитанВиталий Жиляков пополнил свой снайперский актив. На последней минутетренерский штаб заменил голкипера шестым полевым хоккеистом, норезультата это не принесло: «Спутник» получил гол в пустые ворота. Малотого, «Донбасс» вновь отметился дуплетом: 22-х секунд хватило ЕвгениюГладских, чтобы поставить точку в матче, застав дальним броском врасплохтагильского голкипера.

Следующий матч «Спутник» также проведет на своем льду. 12 январятагильчане сыграют с командой «Динамо» (г. Балашиха). Начало: 18.30.