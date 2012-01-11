Склоны Белой оккупировали дети

В этом году участники приехали из городов Свердловской области, где есть возможность тренироваться на снежных склонах – Екатеринбурга, Верхней Салды, Качканара и Кировграда. Спортсмены состязались в дисциплине гигантский слалом, одной из наиболее сложных дисциплин в горнолыжном спорте.