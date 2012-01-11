Склоны Белой оккупировали дети
Юные горнолыжники Урала собрались на Белой. Более 130 юношей и девушек от 9-ти до 13 лет приняли участие в традиционном Первенстве Нижнего Тагила по горнолыжному спорту.
В этом году участники приехали из городов Свердловской области, где есть возможность тренироваться на снежных склонах – Екатеринбурга, Верхней Салды, Качканара и Кировграда. Спортсмены состязались в дисциплине гигантский слалом, одной из наиболее сложных дисциплин в горнолыжном спорте.
Несмотря на юный возраст, все участники хорошо подготовились к быстрым спускам благодаря доступности тренировочной базы отметил директор ГЛК «Гора Белая» Александр Маслов.
Победителей определяли в трех возрастных группах. Все участники, занявшие призовые места, получили самое необходимое – горнолыжные комплекты. Среди победителей два тагильчанина – самыми быстрыми горнолыжниками Нижнего Тагила стали Григорий Кравченко иЛиза Елесина, финишировавшие с большим преимуществом перед соперниками.
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