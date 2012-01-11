«Уралочка» вернула лидерство в чемпионате России

В чемпионате российской Суперлиги подопечные Николая Карполя по-прежнемулидируют. В 10 туре наша команда одержала победу над «Самородком» изХабаровска. Непростой матч закончился со счетом 3:2. Благодаря этомууспеху и поражению Краснодарского «Динамо» от саратовского «Протона»«Уралочка» смогла вернуться на первую строчку турнирной таблицы, которуюпотеряла после досадного поражения от «Омички» 4 января.

Главный тренер свердловской команды Николай Карполь после матчапредположил, почему игра была такой напряженной. «Очень сложная игра.Далеко не все сегодня получалось у девчонок. Сказалось тут много,нарушена психологическая устойчивость игроков. Виноваты, может быть, ипраздники. Наверное, есть и моя вина - я перед самым Новым годом попална несколько дней в больницу, оставил команду», - цитирует Карполяпресс-служба «Уралочки».