«Рождественское турне – 2016» выиграла команда Нижнего Тагила

В этом году «Рождественское турне – 2016», имевшее статус всероссийских соревнований, претендует на звание международных состязаний - одна из команд представляет Республику Казахстан.

География соревнований достаточно широка - на старты прибыли участники практически со всей России - от Санкт-Петербурга до Магадана. Всего покоряли трамплины 14 команд, а это ни много ни мало - более 100 юных спортсменов. Большинство участников приехали на «Рождественское турне» не в первый раз.

Старты проходили 6 января в Березниках, 7 января - в Кудымкаре и завершились в Чайковском. После морозного Кудымкара и чуть более тёплых Березников, Чайковский встретил юных спортсменов необыкновенно мягкой погодой.

Юные участники соревнований показали все, на что они способны. Они летят — легко и вдохновенно, пусть пока и так далеко, как им мечтается. Но пройдёт несколько лет и так же легко и свободно многие из них поднимутся в воздух над трамплинами Оберстдорфа и Инсбрука.

По результатам соревнований победителями «Рождественское турне – 2016» в Пермском крае стали ребята из команды Нижнего Тагила, получившие золотые медали и Кубок Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, сообщает skijumpingrus.ru.