Волейболисты сборной России завоевали путевку на Олимпиаду-2016 (ФОТО)
11 января 2016, 09:20СпортАлександра Логинова
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Мужская сборная России по волейболу добилась победы над командой Франции в финальном матче олимпийского квалификационного турнира.
Встреча завершилась со счетом 3:1 (14:25, 25:16, 25:23, 25:21) в пользу сборной России. Таким образом, российская команда стала обладателем олимпийской путевки на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро.
Олимпийский квалификационный турнир проходил в Берлине. Победитель квалификационного турнира получает прямую путевку на Олимпийские летние игры в Рио-де-Жанейро. Еще две команды - финалист и победитель матча за третье место - выступят в мировом квалификационном турнире, который состоится в мае в Японии.
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