Волейболисты сборной России завоевали путевку на Олимпиаду-2016 (ФОТО)

Встреча завершилась со счетом 3:1 (14:25, 25:16, 25:23, 25:21) в пользу сборной России. Таким образом, российская команда стала обладателем олимпийской путевки на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро.

Олимпийский квалификационный турнир проходил в Берлине. Победитель квалификационного турнира получает прямую путевку на Олимпийские летние игры в Рио-де-Жанейро. Еще две команды - финалист и победитель матча за третье место - выступят в мировом квалификационном турнире, который состоится в мае в Японии.