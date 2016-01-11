Юные теннисисты из Нижнего Тагила стали призерами первенства Свердловской области
11 января 2016, 17:10СпортMaurice
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С 8 по 10 января в Екатеринбурге прошло первенство Свердловской области по настольному теннису.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
В турнире приняли участие более 150 юных спортсменов в возрасте до 13 лет, представлявших более десятка городов региона, в том числе члены сборной команды России.
Тагильские юниоры стали призерами соревнований. Золотую медаль в парном женском разряде завоевала Елизавета Еремина из ДЮСШ №4 (тренер – мастер спорта Сергей Тюленев). В парном мужском разряде бронзовую медаль завоевал воспитанник этой же школы Евгений Шадрин (тренер – мастер спорта, Вера Булгаринова).
Впереди у наших юных теннисистов первенство Уральского федерального округа, которое пройдет в городе Тобольск с 5 по 11 апреля 2016 года.
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