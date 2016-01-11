Юные теннисисты из Нижнего Тагила стали призерами первенства Свердловской области

В турнире приняли участие более 150 юных спортсменов в возрасте до 13 лет, представлявших более десятка городов региона, в том числе члены сборной команды России.

Тагильские юниоры стали призерами соревнований. Золотую медаль в парном женском разряде завоевала Елизавета Еремина из ДЮСШ №4 (тренер – мастер спорта Сергей Тюленев). В парном мужском разряде бронзовую медаль завоевал воспитанник этой же школы Евгений Шадрин (тренер – мастер спорта, Вера Булгаринова).