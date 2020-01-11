Тагильская спортсменка выступит на этапе Кубка мира по лыжным гонкам
Сегодня, 12:43СпортФото: «Тагильский рабочий»
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Лыжница из Нижнего Тагила Евгения Шаповалова вошла в состав сборной России и выступит на этапе Кубка мира в Германии, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Персональную квоту тагильчанка получила после лидерства на Континентальном Кубке Восточной Европы. Теперь Шаповалова в составе российской сборной примет участие в VI этапе Кубка мира, который пройдет 11 и 12 января в Дрездене.
Спортсмены будут соревноваться в индивидуальном и командном спринтах свободным стилем.
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