Форвард «ПСЖ» Неймар полностью восстановился после травмы и приступил к занятиям в общей группе.

Как сообщает "Советский спорт", фото с тренировки в клубном твиттере опубликовала пресс-служба французского клуба, сопроводив его подписью: «Смотрите, кто вернулся». Напомним, что нападающий получил травму в матче 14-го тура лиги 1 против «Лиона» (0:1). После игры медицинское обследование выявило у форварда растяжение связок лодыжки. Добавим, что в текущем сезоне Неймар отыграл за «ПСЖ» 12 встреч, записав на свой счет девять забитых мячей и пять голевых передач.

