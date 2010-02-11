Олимпийские чемпионы возглавят старты «Лыжни России-2010» в г. Нижний Тагил
11 февраля 2010, 16:04СпортArtem
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Олимпийские чемпионы возглавят старты «Лыжни России-2010» в Свердловской области.
Как сообщил «ТАСС-Урал» глава областного министерства физической культуры и спорта Леонид Рапопорт, всего в массовом спортивном забеге примут участие более 200 тысяч свердловчан, что в два раза больше, чем в прошлом году. Главная гонка области пройдет 14 февраля в Нижнем Тагиле. Здесь на старт выйдут знаменитые олимпийские чемпионы Иван Алыпов и Сергей Чепиков. Кроме того, на лыжи в полном составе встанет все областное правительство. «Министры находятся в хорошей спортивной форме. Я уверен, что все они справятся с дистанцией в 2014 метров, которая символизирует поддержку сочинской Олимпиады», - сказал Рапопорт.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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