Гонка «Лыжня России» добралась и до отдаленных от Тагила деревень (ФОТО)

И стар, и млад – все, кто мог встать на лыжи – в солнечный день 8 февраля собрались на усть-уткинской пристани, где был намечен старт лыжного забега. В этом году «Лыжня России» была посвящена двум событиям – открытию зимней Олимпиады в городе Сочи и 80-летию Свердловской области.

Из-за установившихся холодов в Пригородном районе «малую лыжню», как ее окрестили перед стартом, смогли посетить не все спортсмены близлежащих поселков. Собрались самые морозостойкие. В том числе и сотрудники Природного парка «Река Чусовая». Трасса для гонки была заблаговременно подготовлена, и ее протяженность составила 3000 метров. На старте участников разделили по возрастным категориям. Стартовали в два этапа: первыми на трассу вышли взрослые участники, через минуту – дети и подростки. В громкоголосой толпе маленьких лыжников шутили: «Это мы им фору в минуту дали!». И действительно, уже на первой трети дистанции маленькие спортсмены начали серьезно сокращать расстояние до взрослых. Мороз уравнял всех – пластиковые лыжи шли с тем же сопротивлением, что и деревянные. Так что, надеялись гонщики только на собственные силы.

Уже в четвертый раз «Лыжня России» объединяет жителей Усть-Утки на одной дистанции. Все борются за победу, но никто не переживает о поражении. Ведь каждого на финише ждут родные люди, соседи, друзья, и вместе радуются общему спортивному азарту. Скрепляет товарищество горячий чай, угощения и ободряющее слово соперников. И борьба-то выходит не одних с другими, а каждого с самим собой. Когда здоровье и силы позволяют в возрасте под 80 лет чувствовать себя в форме – это ли не счастье, за это ли не стоит бороться.

В этот день, на «Лыжне России-2014» в деревне Усть-Утка награды за участие в номинации «самый пожилой участник» получила семейная чета Селивановых. Спорт – это лучший скрепляющий материал хорошего брака. И этим людям есть кому показать пример – самые молодые участники гонки, которым всего 2 и 3 года, также были награждены памятными призами. Они берут пример со своих старожилов и бодро бегут по лыжне. Целыми поколениями жители Усть-Утки лелеют любовь к зимнему спорту – эти люди нашли свои награды в номинациях «самая большая семья» и «преемственность поколений». Отдельной номинацией «девочка, девушка, женщина» наградили немногочисленных молодых участниц гонки, постаравшихся показать достойный результат. Всеобщую симпатию вызвал участник, вышедший на дистанцию на охотничьих лыжах и без палок преодолевший все 3 километра.

И, конечно же, как и в любом соревновании, торжественно медалями и подарочными сертификатами были награждены трое самых быстрых гонщиков:

1 место: Курочкин А., 35 лет (с. Сулем)

2 место: Бабин В., 14 лет (д. Усть-Утка)

3 место: Мезенин Н., 16 лет (д. Усть-Утка)

Фото предоставлены Природным парком «Река Чусовая»

Все участники без исключения получили памятные подарки от организаторов «Лыжни России-2014» - ручки и магнитики.

Главным даром всем лыжникам Усть-Утки от мала до велика все же является то чувство единения со своими односельчанами, с природой, которая радовала погожим деньком, со своим здоровым духом и телом, полным сил и способным на немалые свершения.