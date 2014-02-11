Губернатор Свердловской области представил к награде фигуристку Юлию Липницкую

Помимо того что Юлия - гениальная спортсменка, и об этом говорили вчера многие эксперты, коллеги по команде - члены сборной по фигурному катанию, - она наша, уралочка, воспитывалась здесь. И в основу той воли к победе, того хладнокровия, которое она продемонстрировала, лег именно наш, уральский характер. Я уже сегодня дал поручение кадровым службам готовить представление ее к одной из высших наград Свердловской области. Будем болеть за Липницкую, будем болеть за наших! Поддерживать будет не только Урал, вся страна. Желаю Юле успехов, достойно защитить честь страны, - сказал губернатор.