Недостаток финансов повлёк отмену финала Континентального кубка по лыжному двоеборью в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле уже несколько лет проходят этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Проведение этого мероприятия требует значительных денежных затрат. Так вышло, что на проведение финала по лыжному двоеборью ресурсов уже не хватило. К тому же, достаточно позднее проведение этого соревнование, а оно должно был пройти в Нижнем Тагиле с 19 по 20 марта, «отпугнуло» бы нескольких сильнейших иностранных спортсменов.