Недостаток финансов повлёк отмену финала Континентального кубка по лыжному двоеборью в Нижнем Тагиле
11 февраля 2016, 11:25СпортДенис Таратонов
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Страшное разочарование постигло всех фанатов лыжного двоеборья. Стало известно о том, что в Нижнем Тагиле отменили проведение финала Континентального кубка по указанной дисциплине. В качестве причины указывается недостаток финансов для проведения такого мероприятия.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле уже несколько лет проходят этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Проведение этого мероприятия требует значительных денежных затрат. Так вышло, что на проведение финала по лыжному двоеборью ресурсов уже не хватило. К тому же, достаточно позднее проведение этого соревнование, а оно должно был пройти в Нижнем Тагиле с 19 по 20 марта, «отпугнуло» бы нескольких сильнейших иностранных спортсменов.
Исходя из этого, Международной федерации лыжных видов спорта было направлено уведомление об отмене финала Континентального кубка.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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