«Спутник» разыграет автомобиль среди болельщиков в День Святого Валентина

В день всех влюбленных пройдет матч «Спутника» с «Молотом-Прикамье» из города Пермь. После этого нашу команду будут ждать игры в Саратове и Пензе.

Но помимо матча, пройдет несколько интересных мероприятий. Любой желающий может отправить валентинку с признанием любви своей второй половинке или даже любому хоккеисту «Спутника». Для этого нужно перед началом кинуть послание в ящик для сбора открыток, который будет стоять в точке продажи атрибутики. Все признания будут объявлены после второго периода матча.