«Спутник» разыграет автомобиль среди болельщиков в День Святого Валентина
Конкурс пройдет 14 февраля.
В день всех влюбленных пройдет матч «Спутника» с «Молотом-Прикамье» из города Пермь. После этого нашу команду будут ждать игры в Саратове и Пензе.
Но помимо матча, пройдет несколько интересных мероприятий. Любой желающий может отправить валентинку с признанием любви своей второй половинке или даже любому хоккеисту «Спутника». Для этого нужно перед началом кинуть послание в ящик для сбора открыток, который будет стоять в точке продажи атрибутики. Все признания будут объявлены после второго периода матча.
Ну и в конце матча среди обладателей сезонных пропусков на игры нашей команды пройдет розыгрыш особого приза – автомобиля Hyundai от хоккейного клуба «Спутник».
Матч пройдет в Дворце Ледового спорта 14 февраля в 17.00.
Афиша мероприятия
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