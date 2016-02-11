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Заключенными Нижнего Тагила было сделано 400 тысяч нагрудных знаков для «Лыжни России-2016»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Заключенными Нижнего Тагила было сделано 400 тысяч нагрудных знаков для «Лыжни России-2016»

11 февраля 2016, 10:00Спорт
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