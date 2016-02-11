Заключенными Нижнего Тагила было сделано 400 тысяч нагрудных знаков для «Лыжни России-2016»
11 февраля 2016, 10:00Спорт
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10 февраля пресс-служба ГУФСИН сообщила, что в нижнетагильской колонии ИК-6 заключенные выполнили крупный заказ: 400 тысяч нагрудных знаков было изготовлено для участников «Лыжни России-2016», всероссийского спортивного мероприятия.
Сюжеты: Нижний Тагил
Изделия из швейных цехов местной колонии отправятся в Орловскую, Самарскую, Оренбургскую и Ростовскую области. Часть знаков останутся в регионе – с ними на старт выйдут лыжники Свердловской области.
Напомним, соревнования в рамках «Лыжни России» в 2016 году в Нижнем Тагиле пройдут с 12 по 20 февраля на 6 площадках во всех районах города.
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